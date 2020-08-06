"Наразі Шахтар – фаворит на папері": чому німці били "гірників", чи заслуговував на вилучення Хочолава і хто – джокер?

– Шахтар – у чвертьфіналі! Яким буде ваше резюме розгромної перемоги над Вольфсбургом?

– Шахтар грав, відштовхуючись від результату першого матчу. Не ризикували, утримували рахунок. А наприкінці поєдинку забили три прекрасні м’ячі. Найголовніше – вони діяли по результату.

Шахтар – Вольфсбург – 3:0 – відео голів та огляд матчу

– Пауза після закінчення сезону Бундесліги, яка триває вже понад місяць, негативно позначилася на фізичних кондиціях гравців Вольфсбурга?

– Кожна команда готується по-своєму. У Вольфсбурга також продовжувався чемпіонат, вони провели достатньо офіційних матчів, як і Шахтар. Повторюся: багато чого у цьому протистоянні вирішив перший поєдинок.

– У стартовому складі "гірників" відбулися важливі перестановки – Матвієнко опинився на лівому фланзі оборони, а компанію Кривцову склав Хочолава, який не може похвалитися регулярною ігровою практикою. Як оціните їхню гру?

– Якби не травма Ісмаїлі, то пару в центрі оборони звично склали б Кривцов та Матвієнко. Каштру, звісно, краще знає про готовність своїх футболістів, тому обрав такий склад.

Шахтар – Вольфсбург: Матвієнко назвав переломний момент матчу Ліги Європи

Матвієнко впорався зі своїми обов’язками на лівому фланзі. Міг навіть чудовий гол забити, але воротар парирував в останній момент. Якби Миколі вдалося тоді відкрити рахунок – було б узагалі неперевершено!

– Хочолава привіз "майже пенальті" – цей момент міг стати ключовим. Нам потрібно подякувати VAR?

– Скажу не про вчорашню гру, а загалом. Одним тренерам цієї суботи подобається VAR, а наступної суботи – вже не подобається. Якщо VAR прийняв рішення на твою користь, то звісно, що він тобі до вподоби.

Шахтар – Вольфсбург: екс-арбітр ФІФА оцінив справедливість вилучення Хочолави

В епізоді з Хочолавою арбітр одразу, без VAR, мав помітити, що порушення відбулося до штрафного майданчика. Чи заслужене вилучення? 50/50, на розгляд арбітра, як то кажуть.

– Гості самі собі зашкодили, адже практично одразу склади знову урівнялися. Чому німці упродовж матчу діяли настільки грубо?

– Вони – високоросла команда. Гренадери постійно не встигали за нашими швидкими футболістами групи атаки. Тому фолили, нервували.

– З виходом на поле Соломона – посипались голи. Герой матчу?

– Для того й робляться заміни, щоб підсилити гру. Соломон у багатьох матчах виходив і завжди підсилював гру, забивав або віддавав гольові передачі. Це стосується і Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Соломон – справжній джокер.

– Найімовірніший суперник по чвертьфіналу – Базель. Пройдемо?

– Звичайно, що Шахтар буде фаворитом. Я також не сумніваюся, що після виїзної перемоги 3:0 у чвертьфінал пройде саме Базель. Але футбол – штука непередбачувана. Тим паче, матч відбудеться у Німеччині, на нейтральному полі. Наразі Шахтар – фаворит лише на папері.

– У турнірі ще залишаються такі клуби, як Інтер, МЮ, Севілья / Рома. На перемогу Шахтаря у фіналі ризикнули б поставити?

– Шахтар плюс ті команди, які ви перелічили, – головні фаворити на перемогу у Лізі Європи. Скажу так.

Сторінка автора у Facebook

Шахтар – Вольфсбург: Коноплянка і Соломон як символ, кращий за Неймара, українці пишуть історію, привид півфіналу ЛЄ