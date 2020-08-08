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Мариуполь подписал восьмого игрока Шахтера в течение недели

14:21 - Читати українською
Мариуполь подписал восьмого игрока Шахтера в течение недели
Максим Чех / фото: Мариуполь

Маруполь идет проверенным путем, комплектующие свой состав благодаря арендованным игрокам Шахтера.

Максим Чех продолжит свои выступления за азовский клуб. Полузащитник стал игроком Мариуполя в прошлом году, а теперь клуб согласовал его аренду еще на один сезон, сообщает пресс-служба Мариуполя.

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Заметим, что в чемпионате Украины сезона-2019/20 21-летний полузащитник сыграл за команду тогда еще Александра Бабича 21 поединок, отметившись одним забитым голом.

Добавим, что накануне Мариуполь уже сообщал о достижении соглашения с другими игроками Шахтера. В частности, с Олегом Кудриком, Назарием Муравским, Андреем Кулаковым, Дмитрием Топаловым и Алексеем Кащуком, Артемом Бондаренко и Даниилом Игнатенко.

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