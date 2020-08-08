Мариуполь подписал восьмого игрока Шахтера в течение недели

Максим Чех продолжит свои выступления за азовский клуб. Полузащитник стал игроком Мариуполя в прошлом году, а теперь клуб согласовал его аренду еще на один сезон, сообщает пресс-служба Мариуполя.

Шахтер отдал еще двух игроков Мариуполю

Заметим, что в чемпионате Украины сезона-2019/20 21-летний полузащитник сыграл за команду тогда еще Александра Бабича 21 поединок, отметившись одним забитым голом.

Добавим, что накануне Мариуполь уже сообщал о достижении соглашения с другими игроками Шахтера. В частности, с Олегом Кудриком, Назарием Муравским, Андреем Кулаковым, Дмитрием Топаловым и Алексеем Кащуком, Артемом Бондаренко и Даниилом Игнатенко.

"Наразі Шахтар – фаворит на папері": чому німці били "гірників", чи заслуговував на вилучення Хочолава і хто – джокер?