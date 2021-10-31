"Ми провели другий тайм кубкової гри з Маріуполем не дуже добре. Тож у матчі чемпіонату виходили на поле з зовсім іншим настроєм, розуміючи, що матч буде важким. Думаю, головне, що здобули три очки.

Шедеври Сидорчука у відеоогляді матчу Маріуполь – Динамо – 2:3

Мені здається, Маріуполь незаслужено перебуває на останній сходинці турнірної таблиці. Це гарна команда. Можливо, вони багато пропускають через брак досвіду, і тому у них справи в чемпіонаті йдуть не найкращим чином. Але не сказав би, що гра цієї команди заслуговує на останню позицію. Ми мали не програти суперникам у бажанні. Не реалізовували свої моменти, і внаслідок цього отримували контратаки на свої ворота, і Маріуполь мав шанси нам забити.

Не скажу, що Сидорчук відпрацьовує свої удари додатково. Його голи – це ігрові моменти. Можна сказати, що він здобув три очки для команди", – цитує Забарного офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у матчі 13-го туру УПЛ Динамо на виїзді здолало Маріуполь (3:2) – Сидорчук на початку матчу привіз пенальті у свої ворота, а потім реабілітувався дублем.

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