"Мы провели второй тайм кубковой игры с Мариуполем не очень хорошо. Так что в матче чемпионата выходили на поле с совсем другим настроением, понимая, что матч будет тяжелым. Думаю, главное, что завоевали три очка.

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Мне кажется, Мариуполь незаслуженно находится на последней строчке турнирной таблицы. Это хорошая команда. Возможно, они много пропускают из-за нехватки опыта, и поэтому у них дела в чемпионате идут не лучшим образом. Но не сказал бы, что игра этой команды заслуживает последней позиции. Мы должны были не проиграть соперникам в желании. Не реализовывали свои моменты, и в результате получали контратаки на свои ворота, и Мариуполь имел шансы нам забить.

Не скажу, что Сидорчук отрабатывает свои удары дополнительно. Его голы – это игровые моменты. Можно сказать, что он завоевал три очка для команды", – цитирует Забарного официальный сайт Динамо.

Напомним, в матче 13-го тура УПЛ Динамо на выезде одолело Мариуполь (3:2) – Сидорчук в начале матча привез пенальти в свои ворота, а затем реабилитировался дублем.

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