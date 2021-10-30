Динамо перестріляло Маріуполь в матчі 13-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на Футбол 24.

Початок гри вийшов невдалим для Динамо – за гру рукою Сидорчука у штрафному арбітр призначив пенальті, а Мишньов його реалізував. Капітан киян одразу виправився, метрів з 30 точно пробивши у кут воріт. Ближче до кінця першого тайму Шапаренко краще за всіх зорієнтувався у штрафному та заштовхав м'яч у ворота після невдалої спроби Циганкова.

Динамо перестріляло Маріуполь у нервовому матчі – Сидорчук виправився двома шедеврами, але перед Барсою не все гладко

По перерві продовжив забивати розкішні голи Сидорчук – цього разу Сергій з лівої влучив у дальню дев'ятку. Маріуполь під завісу гри відіграв один м'яч зусиллями Клименка, проте Динамо змогло втримати перемогу.

Таким чином, Динамо набрало 35 очок та закріпилось на першій сходинці, Маріуполь з 4 пунктами залишився останнім.