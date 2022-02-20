Маріуполь мінімально обіграв Карпати у спарингу
Маріуполь вийшов переможцем з контрольного поєдинку з Карпатами. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.
Контрольні матчі
Маріуполь – Карпати – 2:1
Голи: Кащук, 2, Гончарук, 64 – Тарануха, 12
Маріуполь завершив зимові збори поєдинком з Карпатами. Вже на 2 хвилині Кащук замкнув простріл Топалова ударом під поперечку. Львів'яни відігрались через 10 хвилин: Галенков віддав довгу передачу на Тарануху, той втік один на один з воротарем та реалізував момент.
Металіст у меншості здобув другу перемогу за день
Азовці мали ще кілька нагод у першій половині, проте не змогли їх реалізувати. А от по перерві Гончарук приніс перемогу Маріуполю.
Додамо, що підопічні Остапа Маркевича офіційно повернуться в сезон матчем проти Чорноморця 27 лютого, початок зустрічі о 19:30.
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