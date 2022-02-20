Маріуполь вийшов переможцем з контрольного поєдинку з Карпатами. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Контрольні матчі

Маріуполь – Карпати – 2:1

Голи: Кащук, 2, Гончарук, 64 – Тарануха, 12

Маріуполь завершив зимові збори поєдинком з Карпатами. Вже на 2 хвилині Кащук замкнув простріл Топалова ударом під поперечку. Львів'яни відігрались через 10 хвилин: Галенков віддав довгу передачу на Тарануху, той втік один на один з воротарем та реалізував момент.

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Азовці мали ще кілька нагод у першій половині, проте не змогли їх реалізувати. А от по перерві Гончарук приніс перемогу Маріуполю.

Додамо, що підопічні Остапа Маркевича офіційно повернуться в сезон матчем проти Чорноморця 27 лютого, початок зустрічі о 19:30.

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