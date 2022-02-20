Харків'яни провели ще один контрольний поєдинок 19 лютого, обігравши Оболонь. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Контрольні матчі.

Металіст – Оболонь – 1:0

Гол: Сарапій, 45

Вилучення: Танковський, 5 (Металіст)

Металіст ще один поєдинок 19 лютого – другим суперником стала Оболонь. Вже на 5 хвилині харків'яни залишились у меншості – Танковський був вилучений (без права заміни) за розмови з арбітром. Оболонь більше володіла м'ячем, проте саме Металіст відкрив рахунок у першому таймі – Танчик навісив зі штрафного, а Сарапій вколотив м'яч у ворота з лінії воротарського.

Металіст оголосив про підписання капітана Десни

У другій половині Оболонь більше атакувала, а харків'яни намагались підловити їх на контратаках. Втім, голів більше не було, тож Металіст відсвяткував перемогу в зустрічі.

Наступним суперником харків'ян стане Істіклол з Душанбе, поєдинок запланований на 22 лютого. Майбутній суперник наразі готується до старту групового етапу азійської Ліги чемпіонів.

Металіст у спарингу розгромив Нефтчі – курйозний гол та гармата 15-річного вихованця харків'ян