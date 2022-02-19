Динамо і Пахтакор зустрічалися в товариському поєдинку на зборах у Туреччині. Звіт про зустріч читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Пахтакор – 0:0

Динамо: Бойко (Нещерет, 72) – Кендзьора (Дубінчак, 46), Забарний (Попов, 82), Сирота (Боль, 75), Караваєв – Андрієвський (Сидорчук, 46), Шапаренко – де Пена (Буяльський, 46), Антюх, Вітінью (Ванат, 62) – Кулач (Бєсєдін, 46)

Матч Динамо – Пахтакор стартував о 16:00. Це був четвертий і передостанній спаринг киян на завершальному етапі зборів. Раніше "біло-сині" розгромили сербську Інджію і Кайрат із Казахстану з однаковим рахунком 4:0, після чого здолали латвійську Вальмієру – 2:0.

Активний старт, сміливі рішення, раптовий спад і багато нервів – короткий підсумок першого тайму

У стартовому складі киян вийшов Микола Шапаренко, який пропустив старт збору через коронавірус і лише нещодавно приєднався до команди. Саме він віддав розрізний пас на Кулача вже на старті гри, але Владислав не дістав м'яча. Кияни ледь не забили на 4-й хвилині після удару Караваєва в дальню дев'ятку – поруч зі стійкою. Значно переважало Динамо в дебюті гри, а Пахтакор навіть не міг вийти зі своєї половини поля. Високий пресинг підопічних Луческу приносив плоди, адже кияни дуже швидко відбирали м'яч після його втрати.

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Щоправда, після активних хвилин семи динамівці взяли перепочинок, зосередившись на контролі м'яча в центрі поля. Перша ж вилазка Пахтакора на половину поля киян завершився фолом Забарного і жовтою для центрбека. Штрафний метрів з 20-ти узбеки виконали невдало – як перший удар, так і добивання прийняли на себе захисники.

Вітінью розкішним пасом п'ятою розігнав контратаку Динамо. Караваєв втратив м'яч, але відзначимо нестандартні дії бразильця, який проводить чудову передсезонну підготовку, записавши до свого активу кілька результативних ударів.

У середині тайму Пахтакор остаточно осмілів і організував кілька атак. Денис Бойко змушений був вступати у гру, але серйозної небезпеки біля воріт киян не було. Але й "біло-сині" після активного старту теж збавили оберти. Де Пена хотів забити з центрального кола – сміливе рішення 14-го номера, проте м'яч полетів вище воріт.

Спалахнули пристрасті – Шапаренко зірвав атаку суперника ударом по ногах ззаду. Жовта для десятки Динамо за фол і Кендзьорі за активність у сутичці. Чотири попередження за 30 хвилин у спарингу – явно забагато. Ту же Кулач отримав п'яте, рукою заблокувавши удар суперника зі штрафного. Ще один стандарт Пахтакора з півкола перед штрафним Динамо заблокував Андрієвський. Іскри не вщухали – українець Олексій Ларін завадив Бойку вибити м'яч, за що отримав і свою жовту картку. Градус гри був невиправдано високим.

Зрештою, через емоції змістовного футболу у другій половині тайму було обмаль – логічні нулі після 45-ти хвилин.

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З перших секунд другого тайму Луческу випустив Бєсєдіна, Дубінчака, Сидорчука і Буяльського. Але до серйозних моментів біля воріт Суюнова це не призводило. Фірмовий розіграш кутового від киян завершився ударом Сидорчука з льоту – шедевр повторити не вийшло, повз ворота.

Непорозуміння між Дубінчаком і Бойком – кіпер спокійно готувався забрати м'яч, а захисник випередив партнера і вибив на ногу суперника. На щастя, обійшлося без удару. Підопічні Луческу більше володіли м'ячем, але могли пропустити в одній із рідкісних контратак. Еркінов не влучив у дальній кут. Руслан Нещерет замінив Бойка і ледь не пропустив після стандарту – врятувала стійка. Тургунбоєв теж мав класний шанс, але Нещерет відбив його удар після виходу віч-на-віч.

Пахтакор переграв Динамо в останні хвилини матчу, але забити не зумів. 0:0 – вперше на третьому зборі підопічні Луческу пішли з поля без гола, але водночас і самі не пропустили в 4-му матчі поспіль.

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