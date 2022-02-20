Мариуполь вышел победителем из контрольного поединка с Карпатами. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Контрольные матчи

Мариуполь – Карпаты – 2:1

Голы: Кащук, 2, Гончарук, 64 – Тарануха, 12

Мариуполь завершил зимние сборы поединком с Карпатами. Уже на 2-й минуте Кащук замкнул прострел Топалова ударом под перекладину. Львовяне отыгрались через 10 минут: Галенков отдал длинную передачу на Тарануху, сбежал один на один с вратарем и реализовал момент.

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У азовцев было еще несколько случаев в первой половине, однако не смогли их реализовать. А вот после перерыва Гончарук принес победу Мариуполю.

Добавим, что подопечные Остапа Маркевича официально вернутся в сезон матчем против Черноморца 27 февраля, начало встречи в 19:30.

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