toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
КОЛУМБІЯ - АНГЛІЯ ШВЕЦІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ КРІШТІАНУ РОНАЛДУ Новини ЧС 2018

Маріуполь хоче орендувати Петряка та Бланко-Лещука

12:03 269 Читать на русском
Маріуполь хоче орендувати Петряка та Бланко-Лещука
Густаво Бланко-Лещук / фото: ФК Шахтар

Маріуполь продовжує шукати підсилення напередодні старту команди у Лізі Європи.

Гравці Шахтаря Густаво Бланко-Лещук та Іван Петряк потрапили до сфери інтересів Маріуполя, повідомляє segodnya.ua.

Юргорден: легендарні шведи, які пам’ятають Шеву – перший суперник українців у єврокубках 2018/19

Варто зазначити, що на збори приазовської команди полетів досвідчений форвард Руслан Фомін, який повернувся в команду після піврічної перерви. Але контракт з ним ще не підписаний. За інформацією видання, сторони поки не узгодили розмір зарплати – азовці готові платити значно менше того, що нападник отримував в Шахтарі, де закінчував минулий сезон.

Розраховують в Маріуполі на оренду ще двох виконавців Шахтаря: півзахисника Івана Петряка і форварда Густаво Бланко-Лещука. До речі, обидва футболісти не полетіли вчора з "гірниками" на австрійський збір і тренуються з молодіжною командою "помаранчево-чорних".

Теги
Головне Трансфери чемпіонату України Трансфери Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Руслан Фомін Руслан Фомін Іван Петряк Іван Петряк Маріуполь Маріуполь
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
3
год
:
56
хв
Уругвай
17:00
Франція
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук