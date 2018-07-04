Маріуполь хоче орендувати Петряка та Бланко-Лещука

Маріуполь продовжує шукати підсилення напередодні старту команди у Лізі Європи.

Гравці Шахтаря Густаво Бланко-Лещук та Іван Петряк потрапили до сфери інтересів Маріуполя, повідомляє segodnya.ua.

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Варто зазначити, що на збори приазовської команди полетів досвідчений форвард Руслан Фомін, який повернувся в команду після піврічної перерви. Але контракт з ним ще не підписаний. За інформацією видання, сторони поки не узгодили розмір зарплати – азовці готові платити значно менше того, що нападник отримував в Шахтарі, де закінчував минулий сезон.

Розраховують в Маріуполі на оренду ще двох виконавців Шахтаря: півзахисника Івана Петряка і форварда Густаво Бланко-Лещука. До речі, обидва футболісти не полетіли вчора з "гірниками" на австрійський збір і тренуються з молодіжною командою "помаранчево-чорних".