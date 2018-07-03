Шахтар вирушив на тренувальний збір до Австрії

Донецький Шахтар продовжує готуватись до початку нового сезону.

Донецький Шахтар вилетів на свій другий тренувальний збір, який відбудеться у австрійському Фельдені і триватиме до 12 липня. Після цього команда повернеться в Україну, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека взяв до Австрії 28 футболістів.

Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Олег Кудрик.

Захисники: Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Іван Ордець, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Олег Данченко, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Додо.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Максим Малишев, В'ячеслав Танковскій, Віктор Коваленко, Олександр Зубков, Фернандо, Дентіньо, Сергій Болбат, Андрій Тотовицький, Алан Патрік, Майкон, Олександр Піхальонок, Веллінгтон Нем.

Нападники: Оларенважу Кайоде, Жуніор Мораєс.