Шахтар вирушив на тренувальний збір до Австрії

Донецький Шахтар продовжує готуватись до початку нового сезону.
Донецький Шахтар вилетів на свій другий тренувальний збір, який відбудеться у австрійському Фельдені і триватиме до 12 липня. Після цього команда повернеться в Україну, повідомляє офіційний сайт "гірників".
Шахтар цікавиться захисником Спортінга Піччіні
Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека взяв до Австрії 28 футболістів.
Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Олег Кудрик.
Захисники: Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Іван Ордець, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Олег Данченко, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Додо.
Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Максим Малишев, В'ячеслав Танковскій, Віктор Коваленко, Олександр Зубков, Фернандо, Дентіньо, Сергій Болбат, Андрій Тотовицький, Алан Патрік, Майкон, Олександр Піхальонок, Веллінгтон Нем.
Нападники: Оларенважу Кайоде, Жуніор Мораєс.