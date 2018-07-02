Фомін може повернутися в Маріуполь

Форвард Шахтаря Руслан Фомін полетів з Маріуполем на збори до Туреччини.

Вчора Маріуполь вирушив у турецький Картепе, де команда проведе навчально-тренувальний збір, який триватиме до 15 липня, повідомляє офіційний сайт приазовського клубу.

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Відзначимо, що у складі делегації Маріуполя до Туреччини вирушив Руслан Фомін, який останні півроку провів у донецькому Шахтарі. За "гірників" 32-річний українець не провів жодного матчу.

Всього Олександр Бабич взяв з собою до Туреччини 24 футболісти.

Воротарі: Євген Гальчук, Євген Гриценко, Рустам Худжамов

Захисники: Максим Білий, Олексій Биков, Джойскім Дава, Бесір Демір, Ігор Кірюханцев, Владислав Савін, Сергій Чоботенко, Сергій Яворський

Півзахисники: Денис Арендарук, Євген Білоконь, Сергій Горбунов, Данило Ігнатенко, Андрій Коробенко, Дмитро Мішньовв, Павло Полегенько, Ігор Тищенко, В'ячеслав Чурко

Нападники: Артур Авагімян, Владислав Бугай, Владислав Вакула, Руслан Фомін.

На зборі в Туреччині Маріуполь проведе 6 товариських поєдинків.