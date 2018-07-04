toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
КОЛУМБИЯ - АНГЛИЯ ШВЕЦИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ Новости ЧМ 2018

Мариуполь хочет арендовать Петряка и Бланко-Лещука

12:03 7 Читати українською
Мариуполь хочет арендовать Петряка и Бланко-Лещука
Густаво Бланко-Лещук / фото: ФК Шахтер

Мариуполь продолжает искать усиление накануне старта команды в Лиге Европы.

Игроки Шахтера Густаво Бланко-Лещук и Иван Петряк попали в сферу интересов Мариуполя, сообщает segodnya.ua.

Юргорден: легендарные шведы, которые помнят Шеву – первый соперник украинцев в еврокубках 2018/19

Стоит отметить, что на сборы приазовской команды полетел опытный форвард Руслан Фомин, который вернулся в команду после полугодичного перерыва. Но контракт с ним еще не подписан. По информации издания, стороны пока не согласовали размер зарплаты – азовцы готовы платить значительно меньше того, что нападающий получал в Шахтере, где заканчивал прошлый сезон.

Рассчитывают в Мариуполе на аренду еще двух исполнителей Шахтера: полузащитника Ивана Петряк и форварда Густаво Бланко-Лещука. Кстати, оба футболиста не полетели вчера с "горняками" на австрийский сбор и тренируются с молодежной командой "оранжево-черных".

Теги
Трансферы Трансферы чемпионата Украины Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Руслан Фомин Руслан Фомин Иван Петряк Иван Петряк Мариуполь Мариуполь
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
4
час
:
57
мин
Уругвай
17:00
Франция
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук