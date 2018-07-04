Мариуполь хочет арендовать Петряка и Бланко-Лещука

Мариуполь продолжает искать усиление накануне старта команды в Лиге Европы.

Игроки Шахтера Густаво Бланко-Лещук и Иван Петряк попали в сферу интересов Мариуполя, сообщает segodnya.ua.

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Стоит отметить, что на сборы приазовской команды полетел опытный форвард Руслан Фомин, который вернулся в команду после полугодичного перерыва. Но контракт с ним еще не подписан. По информации издания, стороны пока не согласовали размер зарплаты – азовцы готовы платить значительно меньше того, что нападающий получал в Шахтере, где заканчивал прошлый сезон.

Рассчитывают в Мариуполе на аренду еще двух исполнителей Шахтера: полузащитника Ивана Петряк и форварда Густаво Бланко-Лещука. Кстати, оба футболиста не полетели вчера с "горняками" на австрийский сбор и тренируются с молодежной командой "оранжево-черных".