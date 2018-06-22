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Юргорден: легендарні шведи, які пам’ятають Шеву – перший суперник українців у єврокубках 2018/19

21 червня 19:00 1746 Читать на русском
Юргорден: легендарні шведи, які пам’ятають Шеву – перший суперник українців у єврокубках 2018/19
Юргорден чекає на Маріуполь
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" знайомить із Юргорденом – бронзовим призером чемпіонату Швеції, проти якого вже незабаром зіграє Маріуполь у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Мундіаль у розпалі, тож жеребкування перших раундів нового сезону єврокубків відбулося практично непомітно. Тим не менше, у нас є власний інтерес на цій стадії Ліги Європи – 5-та команда чемпіонату України, Маріуполь, вдруге у своїй історії стартуватиме на міжнародній арені.

Жереб підкинув команді Бабича дуже непростого суперника. Стокгольмський Юргорден – один із найдревніших та найтитулованіших клубів Швеції. Знайомимося!

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Юргорден заснований у 1891 році. Історична подія відбулася в одному із кафе на однойменному острові, що входить до території Стокгольма.

В активі Юргордена – 11 чемпіонських титулів. Вперше найсильнішою командою Швеції "синьо-жовто-червоні" стали у 1912-му, востаннє – у 2005-му. До цих трофеїв Юргорден додав 4 національні Кубки.

За кількістю перемог у чемпіонаті Швеції Юргорден поділяє 5-те місце напару із АІКом. Більше титулів – у Мальме (20), Гетеборга (18), Норчепінга (13) та Ергрюте (12).

Юргорден має незрівнянно більший досвід виступів у єврокубках, ніж Маріуполь. Щоправда, із загальновизнаними топами шведський клуб перетинався лише двічі. У Кубку Ярмарків 1964/65 стокгольмці поступилися МЮ – 1:1, 1:6, а у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 2004/05 капітулювали перед Ювентусом – 2:2, 1:4.

Ультрас Юргордена

Остання поява Юргордена у єврокубках датується сезоном 2008/09. У першому кваліфікаційному раунді Кубка УЄФА шведи заледве пройшли естонську Флору – 0:0, 2:2, але потім не зуміли зупинити Русенборг – 2:1, 0:5.

Починаючи із 2013-го, Юргорден виступає на новенькому колізеї Tele2 Arena, який може прийняти 35 тисяч глядачів. Над чашею стадіону – висувний дах, тут функціонує система клімат-контролю. Єдиний мінус для Юргордена – територію доводиться ділити з іншим відомим клубом Хаммарбю, а також зважати на баскетбольні та хокейні матчі, які приймає Tele2 Arena. Більше того, навіть кінні перегони та спідвей у межах цієї спортивної споруди нікого у Стокгольмі не дивують.

До речі, про інші види спорту. Хокейний клуб Юргорден – не менш відомий від свого футбольного побратима і здобув навіть більше чемпіонських титулів (16).

Попередній сезон, а він у шведів відбувається за системою "весна – осінь", Юргорден закінчив на третій сходинці, поступившись трьома очками віце-чемпіонам із АІКа та 11-ма – Мальме. До слова, стокгольмці випередили на три пункти Естерсунд – злого генія Зорі.

Без трофеїв Юргорден не залишився. У травневому фіналі Кубка Швеції, який проходить за більш звичною системою "осінь – весна", суперники Маріуполя розтрощили чинного чемпіона Мальме (3:0).

Починаючи з кінця 2016-го, із Юргорденом працює тренер, про якого ви стовідсотково почуєте вперше. Знайомтеся – Озкан Мелькеміхель. Цей 50-річний турок давно прижився у Швеції, де тренує ще з 2003-го. Його рідним клубом була скромна Сюріанска, за яку він виступав у 1983-92 роках, а згодом очолював впритул до 2014-го. Ще два роки працював із АФК Ескільструна. І ось – Юргорден: перша у кар’єрі національна “бронза", перший трофей (Кубок Швеції) і дебютний вихід у єврокубки.

Озкан Мелькеміхель

Лідером теперішньої команди виступає 36-річний голкіпер Андреас Ісакссон – 133 матчі за національну збірну Швеції. Так-так, це той самий Ісакссон, якому Андрій Шевченко відвантажив у 2012-му прощальний дубль своєї професіональної кар’єри, здобувши для України першу і поки що останню перемогу на чемпіонаті Європи. Ісакссон виступав за Юргорден у 2001-04 роках, згодом показав себе у Ренні, Ман Сіті, ПСВ, а тепер повернувся у рідні пенати, щоб потихеньку завершувати. Наразі він – безальтернативний №1 у складі суперників Маріуполя.

Аналогічним маршрутом рухався знаменитий хавбек Кім Чельстрьом. На початку "нульових" він формувався у Юргордені, потім феєрив у Ренні, Ліоні, московському Спартаку, спробував закріпитися у лондонському Арсеналі, але минулоріч повернувся під стяг стокгольмського клубу. На щастя для Маріуполя, після фінішу шведського сезону-2017 35-річний Чельстрьом оголосив про закінчення кар’єри. До слова, Юргорден дав шведському футболу ще й третього видатного гравця – форварда Йохана Ельмандера, якого пам'ятаємо за виступами у Тулузі, Болтоні, Норвічі та Галатасараї.

Напару із згаданим вище Ісакссоном оборону Юргордена цементує центральний оборонець Йонас Ольсон. За могутніми плечима 35-річного гравця – 10 насичених британських сезонів із Вест Бромвічем.

Йонас Ольсон

У нападі Юргордена знаходимо третю дуже відому персону – 30-річного форварда збірної Вірменії Юру Мовсісяна. Не так давно він чимало забивав у складі Краснодара і московського Спартака, а у Стокгольм переїхав транзитом через американський Реал Солт-Лейк. Поки Мовсісян не поставив голи на конвеєр, у найкращі снайпери Юргордена вибився Тінотенде Кадевере – 22-річний нападник збірної Зімбабве. У 12 турах нового сезону Аллсвенскан цей екзотичний термінатор настріляв 8 голів.

Зараз у чемпіонаті Швеції настала пауза. На проміжні канікули Юргорден пішов четвертим: +6=2-4, 19:11, 20 очок. Лідеру, Хаммарбю, наші суперники поступаються 6 очками.

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