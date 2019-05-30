Маріуполь – Зоря: анонс матчу УПЛ

Маріуполь у рамках завершального 32-го туру УПЛ приймає Зорю. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Єдиний матч першої шістки, в якій ще вирішуються турнірні завдання. Зоря та Маріуполь ведуть відчайдушну боротьбу за четверту позицію, перед завершальним туром розташувавшись один від одного в трьох очках. Азовці мають перевагу за очними зустрічами, тому перемога принесе підопічним Олександра Бабича омріяну "четвірку". Таким чином, луганці отримали вирішальну битву нарпикінці сезону, хоча ще місяць тому "мужики" думали, що нею стане матч проти Олександрії за бронзові медалі.

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Ігрова форма суперників пішла вгору, хоча Маріуполь у минулому турі розчарував, програвши Шахтарю. Проблема було не в тому, що середняк поступився гранду, а в тому, що азовці проти напіврезервного складу "гірників" вийшли в три захисники й діяв максимально обережно – за що й був розгромлені. Втім, попередні матчі у команди Бабича були досить симпатичними – прямо як поєдинок Зорі проти Олександрії на вихідних. Луганці зіграли дуже агресивно, розбивши бронзового призера УПЛ з рахунком 3:1 і продемонструвавши агресивний стиль. Так, "жовто-чорні" теж мали вагон моментів, а рефері відсудив доволі суперечливо, але загалом такий футбол можна занести в актив Зорі. Перед ключовою зустріччю з Маріуполем це дуже обнадіює.

"Родзинки"

– Воротарі Маріуполя можуть пропустити 800-й гол у чемпіонатах (ще 1 м'яч).

– У Прем'єр-лізі Маріуполь якщо вдома перемагає Зорю, то тільки з різницею в один м'яч.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Вернидуб (Зоря)

Травмовані: немає

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Зоря

Маріуполь: Худжамов – Кирюханцев, Яворський, Биков, Демірі – Ігнатенко, Федорчук – Зубков, Мишньов, Вакула – Фомін

Зоря: Шевченко – Караваєв, Білий, Литвин, Михайліченко – Сілас, Арвеладзе – Луньов, Лєднєв, Хомченовський – Громов

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Навіть букмекери не дають переваги жодній з команд. Суперники дуже рівні й обом потрібен результат – особливо Маріуполю. Попередні матчі цих команд вийшли веселими, а в цьому тим паче повинен бути екшн і голи. Через рівність колективів можна прогнозувати бойову нічию, однак насправді раунок може бути будь-яким.

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