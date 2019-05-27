Вернидуб – про матч проти Маріуполя: Переможе той, хто більше цього прагне

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував перемогу над Олександрією (3:1) та поділився очікуваннями від вирішального матчу сезону проти Маріуполя.

"Гарна, динамічна, швидка гра. Непогано виходило в атаці. Було достатньо моментів, хоча і першими пропустили. Важливо, що не опустили руки. Йшли вперед. Розуміли, що результат для нас важливіший. Розуміли і те, що Олександрія своє завдання вже виконала.

Вернидуб взяв на себе провину за "найгірший чемпіонат у кар'єрі"

Ми були більш зібраними і добилися того результату, якого хотіли. По грі скажу, що обидві команди грали в хороший футбол. У всіх горіли очі. Було багато боротьби, багато карток, був справжній футбол. Ми виграли і я вдячний хлопцям. А Олександрію вітаю з бронзовими нагородами.

Вони заслужили це протягом сезону, пройшовши його рівно. Вони гідні бронзової нагороди. У них вийшов вдалий сезон.

Все вирішиться в Маріуполі. Потрібно їхати і вигравати. Це розуміє і Маріуполь. Повинна бути хороша гра з обох сторін. Переможе той, хто більше цього хоче. Я сподіваюся, хлопці це розуміють", – розповів Вернидуб у післяматчевому коментарі, передає офіційний сайт Зорі.

Вернидуб став найкращим тренером України 2018 року