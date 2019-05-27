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Вернидуб – про матч проти Маріуполя: Переможе той, хто більше цього прагне

10:38 245 Читать на русском
Вернидуб – про матч проти Маріуполя: Переможе той, хто більше цього прагне
Юрій Вернидуб / фото: ФК Зоря

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував перемогу над Олександрією (3:1) та поділився очікуваннями від вирішального матчу сезону проти Маріуполя.

29’ Артем Громов
44’ Максим Луньов
68’ Дмитро Хомченовський
 
Олексій Довгий 12’
12’ Олексій Довгий
29’ Артем Громов
44’ Максим Луньов
68’ Дмитро Хомченовський

"Гарна, динамічна, швидка гра. Непогано виходило в атаці. Було достатньо моментів, хоча і першими пропустили. Важливо, що не опустили руки. Йшли вперед. Розуміли, що результат для нас важливіший. Розуміли і те, що Олександрія своє завдання вже виконала.

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Ми були більш зібраними і добилися того результату, якого хотіли. По грі скажу, що обидві команди грали в хороший футбол. У всіх горіли очі. Було багато боротьби, багато карток, був справжній футбол. Ми виграли і я вдячний хлопцям. А Олександрію вітаю з бронзовими нагородами.

Вони заслужили це протягом сезону, пройшовши його рівно. Вони гідні бронзової нагороди. У них вийшов вдалий сезон.

Все вирішиться в Маріуполі. Потрібно їхати і вигравати. Це розуміє і Маріуполь. Повинна бути хороша гра з обох сторін. Переможе той, хто більше цього хоче. Я сподіваюся, хлопці це розуміють", – розповів Вернидуб у післяматчевому коментарі, передає офіційний сайт Зорі.

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Зоря Зоря Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Зоря - Олександрія
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