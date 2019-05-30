Мариуполь – Заря: анонс матча УПЛ

Мариуполь в рамках завершающего 32-го тура УПЛ принимает Зарю. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Единственный матч первой шестёрки, в которой ещё решаются турнирные задачи. Заря и Мариуполь ведут отчаянную борьбу за четвертую позицию, перед заключительным туром расположившись друг от друга в трёх очках. Азовцы имеют преимущество по очным встречам, поэтому победа принесёт подопечным Александра Бабича желанную "четвёрку". Таким образом, луганчане получили решающую битву в конце сезона, хотя ещё месяц назад "мужики" думали, что ею станет матч против Александрии за бронзу.

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Игровая форма соперников пошла вверх, хотя Мариуполь в прошлом туре разочаровал, проиграв Шахтеру. Проблема была не в том, что середняк уступил гранду, а в том, что азовцы против полурезервного состава "горняков" вышли в три защитника и действовал максимально осторожно – за что и был разгромлены. Впрочем, предыдущие матчи у команды Бабича были довольно симпатичными – прямо как поединок Зари против Александрии на выходных. Луганчане сыграли очень агрессивно, разбив бронзового призёра УПЛ со счетом 3:1 и продемонстрировав агрессивный стиль. Да, "желто-чёрные" тоже имели вагон моментов, а рефери отсудил довольно противоречиво, но в целом такой футбол можно занести в актив Зари. Перед ключевой встречей с Мариуполем это очень обнадёживает.

"Изюминки"

– Вратари Мариуполя могут пропустить 800-й гол в чемпионатах (ещё 1 мяч).

– В Премьер-лиге Мариуполь если дома и побеждает Зарю, то только с разницей в один мяч.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Вернидуб (Заря)

Травмированные: Нет

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Заря

Мариуполь: Худжамов – Кирюханцев, Яворский, Быков, Демири – Игнатенко, Федорчук – Зубков, Мишнёв, Вакула – Фомин

Заря: Шевченко – Караваев, Белый, Литвин, Михайличенко – Силас, Арвеладзе – Лунёв, Леднев, Хомченовский – Громов

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Даже букмекеры не дают преимущества одной из команд. Соперники очень ровные и обоим нужен результат – особенно Мариуполю. Предыдущие матчи этих команд вышли весёлыми, а в этом тем более должен быть экшн и голы. Из-за равенства коллективов можно прогнозировать боевую ничью, однако на самом деле счёт может быть любым.

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