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Зубков та інші українці можуть перейти у Ференцварош, – агент

16:45 512 Читать на русском
Зубков та інші українці можуть перейти у Ференцварош, – агент
Олександр Зубков / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Маріуполя, який належить Шахтарю, Олександр Зубков може перейти у Ференцварош.

Футбольний агент Вадим Шаблій підтвердив інтерес Ференцвароша до Олександра Зубкова, щоправда повідомив, що цей перехід ще не здійснився.

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"Також в Ференцварош можуть перейти й інші українські футболісти", – сказав Шаблій у коментарі для Sportarena.

Нагадаємо, у сезоні 2018/19 у команді, яку очолює Сергій Ребров, виступали Ігор Харатін та Іван Петряк. Останній зі скандалом перейшов у стан головного конкурента – Віді.

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До слова, у поточному сезоні Зубков виступав за Маріуполь на правах оренди, вінгер провів 21 матч за азовців в усіх турнірах, де забив 7 голів та віддав 2 результативні передачі.

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Трансфери Світ Шахтар Шахтар Маріуполь Маріуполь Ференцварош Ференцварош Олександр Зубков Олександр Зубков Угорщина Трансфери чемпіонату України
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