Керівництво Маріуполя звернулось до УПЛ з проханням перенести матч проти Шахтаря.

Маріуполь не зможе прийняти Шахтар в рамках 8-го туру УПЛ на стадіоні імені Бойка через ремонтні роботи на арені, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Приазовці звернулись до УПЛ та "гірників" з пропозицією провести свою домашню гру на полі донецького клубу, а матч другого кола – у Маріуполі.

Сторонам вдалось досягти компромісу. Таким чином зустріч Маріуполя та Шахтаря відбудеться 18 вересня у Ковалівці на стадіоні Колоса. Стартовий свисток пролунає о 17:00.

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