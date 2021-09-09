Руководство Мариуполя обратилось к УПЛ с просьбой перенести матч против Шахтера.

Мариуполь не сможет принять Шахтер в рамках 8-го тура УПЛ на стадионе имени Бойко из-за ремонтных работ на арене, сообщает официальный сайт клуба.

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Приазовцы обратились к УПЛ и "горнякам" с предложением провести свою домашнюю игру на поле донецкого клуба, а матч второго круга – в Мариуполе.

Сторонам удалось достичь компромисса. Таким образом встреча Мариуполя и Шахтера состоится 18 сентября в Коваливке на стадионе Колоса. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

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