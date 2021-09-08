Донецький клуб повернувся до звичного розпорядку після паузи на матчі національних команд.

Шахтар мав змогу провести повноцінне тренування після повернення гравців із табору збірної України, серед яких Андрій Пятов, Микола Матвієнко і Тарас Степаненко, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Також у розпорядження Де Дзербі були представники молодіжної збірної – Георгій Судаков, Артем Бондаренко і Михайло Мудрик. Воротар донецького клубу Анатолій Трубін після травми займається індивідуально.

Нагадаємо, Шахтар зустрінеться з СК Дніпро-1 11 вересня, початок о 19:30.

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