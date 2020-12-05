Маріуполь приймав Динамо в 12-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Маріуполь – Динамо на "Футбол 24".

Динамо вважалось номінальним господарем, а тому вже в дебюті зустрічі вийшло вперед – Гармаш впевнено реалізував момент після пасу Циганкова. На 39 хвилині Нещерет скосив Горбунова та залишив команду у меншості. До слова, це його перше вилучення в кар'єрі.

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По перерві Динамо продовжило контролювати ситуацію, а Циганков подвоїв перевагу "біло-синіх". Маріуполь спромігся лише не гол престижу у виконанні Топалова – 1:2.

Після 12-ти турів Динамо зберегло 3-очкову перевагу над Шахтарем. Маріуполь розташувався шостим, але ризикує опуститися на 9 місце після матчів за участі сусідів у турнірній таблиці.