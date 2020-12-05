"Почему после удаления Нещерета заменил Гармаша? Потому что те игроки, которые остались на поле, лучше знают и выполняют мои принципы игры в обороне.

Мариуполь – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

Нещерет? После удачного матча в Барселоне, следующим матчем Нещерета была встреча с Шахтером, где он ошибся. Я не хотел, чтобы этот год для него заканчивался так. Осталось не так много матчей, хотел дать ему сыграть. Я бы дал ему время или сегодня, или с Колосом.

У Жоры (Бущана – прим.) никаких проблем нет, он готовится к поединку с Ференцварошем", – цитирует Луческу официальный сайт "бело-синих".

Заметим, после 12-ти туров Динамо сохранило 3-очковое преимущество над Шахтером. Уже во вторник, 8 декабря, Ференцварош сыграет с киевлянами в заключительном туре ЛЧ. Команды будут разыгрывать между собой путевку в плей-офф Лиги Европы, ведь обе досрочно потеряли шансы на выход из группы.

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