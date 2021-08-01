Маріуполь – Десна

Маріуполь стартував у новому чемпіонаті з результативної нічиї проти Львова (1:1). Як показав подальший поєдинок "містян" проти Шахтаря, цей результат можна занести в актив – суперник дійсно був сильним. Звісно, підопічні Остапа Маркевича повинні набирати в таких матчах максимум очок, однак команда втратила більшу частину минулорічних лідерів і в черговий раз збиралася на ходу. В'юнник і Очеретько, орендовані у Шахтаря, приїхали в розташування клубу лишень у переддень зустрічі зі Львовом.

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В таких складних умовах Маріуполю вдалося продемонструвати доволі веселий футбол з хорошими комбінаціями. Азовці класно розкривали оборону суперника й вривалися у штрафний, але їм критично бракувало стабільності по ходу гри – особливо в захисті. Можливо, цю проблему вирішить оренда центрбека Мампассі та 18-річного півзахисника Шостака, однак зараз Остапу Маркевичу найбільше потрібна звичайна витримка. У нього зібрався доволі перспективний колектив, якому надзвичайно важливо зігратись.

Десна підійшла до нового сезону, втративши кількох важливих футболістів і маючи за плечима короткі збори. Вболівальники та експерти нічого хорошого від чернігівців не очікували, однак у 1-му турі підопічні Олександра Рябоконя легко розгромили Чорноморець – 3:0! Щоправда, сіверяни грали у більшості з 37-ї хвилини, а одесити зараз перебувають у дуже слабкій формі (СК Дніпро-1 теж розгромив їх), тому робити далекоглядні висновки з тієї перемоги не варто.

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Зараз лише очевидно, що кризу Десни занадто переоцінили. Звісно, неповноцінні збори разом з втратою Тамма, Коноплі, Паста, Огірі, Імерекова та Полегенька ще дадуть про себе знати, але навіть при таких втратах чернігівці зберегли сильний склад – особливо це стосується атаки. Та і в обороні без цікавих новачків не обійшлося (повернули Селіна в УПЛ, підписали Сафронова і Цимбалюка). Сіверяни прямо зараз точно готові боротись за топ-5, однак для цього необхідно перемагати Маріуполь.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Маслов (Маріуполь)

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Десна

Маріуполь: Кудрик – Меліченко, Микицей, Чоботенко, Стасюк – Чех, Петерман – Очеретько, Мишньов, Кащук – Кулаков

Десна: Литовка – Сафронов, Цимбалюк, Селін, Картушов – Арвеладзе, Завійський – Калітвінцев, Тотовицький, Безбородько – Будківський

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

У Десни сьогодні має бути дуже серйозна мотивація. По-перше, сіверянам необхідно набирати якомога більше очок, тому що спад ігрової форми за місяць-другий виглядає цілком реальним. По-друге, саме Маріуполь навесні не пустив чернігівців у єврокубки, розгромивши підопічних Олександра Рябоконя з рахунком 4:1. Тоді його команда виглядала зовсім розібраною, але зараз ситуація інакша. Принаймні, так здається після 1-го туру.

Маріуполь має перспективний склад, але йому критично не вистачає балансу та зіграності. Особливо вразливо виглядає захист, який провалювався у Львові – а сьогодні проти нього грає одна з найпотужніших атак УПЛ. З огляду на ці факти, хочеться поставити саме на перемогу Десни. Чернігівці сьогодні значно сильніші.

Ворскла – Рух

Ворскла на старті сезону стала головним розчаруванням УПЛ. Полтавці провели вже три матчі, розписавши дві бойових нічиї та зазнавши однієї поразки. Виліт з єврокубків внаслідок домашнього програшу КуПСу з рахунком 2:3 можна описати лишень словом "провал", однак і перші дві зустрічі тягнуть на цей статус – у Фінляндії команда Юрія Максимова пропустила другий гол у компенсований час (як і вдома), а з СК Дніпро-1 "зелено-білі" пропустили двічі, граючи у більшості. Розчаровує і головний тренер, який вже у другому матчі поспіль не приходить на прес-конференції.

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Щонайгірше, футбол Ворскли на старті сезону не можна назвати переконливим ні візуально, ні тактично. Окей, вильоти від суперників з карликових чемпіонатів трапляються навіть у грандів, але нещасним випадком фіаско з КуПСом не назвати – полтавці не були кращими за фінів, працюючи надзвичайно просто. Вся організація атаки "зелено-білих" зводилась до лонгболів або переведень на фланг з подальшим прострілом або подачею, а опорна зона взагалі не гальмувала атаки "канарок". Аналогічні проблеми виникали і в матчі проти СК Дніпро-1. Навіть на індивідуальному рівні гра виглядала доволі сумно – особливо виділявся Яворський, якого легко обігрували в штрафному усі бажаючі.

З таким футболом Ворсклі буде важко сподіватись не тільки на єврокубки, а і на потрапляння у верхню половину таблиці УПЛ. Схоже, фарт Юрія Максимова з регулярним перебором по очікуваних показниках завершився – тепер полтавцям необхідно робити тактичний левел-ап. Втім, для початку потрібно просто зачепитись за якусь перемогу. Матч проти Руха випав у календарі дуже вчасно.

Львівський колектив провів всього один матч у новому сезоні, але теж зазнав фіаско – команда програла Металісту 1925 у Харкові. Підопічні Івана Федика непогано провели другий тайм, забивши гол і організувавши ще кілька моментів, але до перерви Рух провалювався капітально. "Жовто-чорні" програвали усі підбирання та відскоки, наражалися на швидкі контратаки, пропустили двічі й майже нічого не створювали у відповідь. Та і в останні півгодини футбол гостей важко було назвати сильним.

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Втім, перспективи у Руха все одно непогані. Клуб провів хорошу трансферну кампанію, підписавши Паньківа, Оріховського, Кузика, Таллеса та Альваренгу, а на зборах команда грала дуже потужно. В тактичному плані львів'яни виглядають цілісно, але у 1-му турі їм бракувало стабільності та різнобарвності – вся гострота здебільшого йшла через фланги. З іншого боку, цей мінус можна списати на вразливість Металіста 1925 у цих зонах – Рух просто атакував їх. Так чи інакше, по "жовто-чорних" робити бодай якісь висновки зарано.

Кадрова ситуація

Травмовані: Якубу (Ворскла; під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Рух

Ворскла: Різник – Чеснаков, Тамм, Бондаренко – Пердута, Пуцлін, Тілль, Луїзао – Скляр, Кане – Степанюк

Рух: Бандура – Гагун, Білий, Дідик, Мисик – Матинюк, Федорчук – Бойчук, Климчук, Кузик – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Рік тому Рух програв Ворсклі у Полтаві з рахунком 2:5, однак з того часу львів'яни стали набагато сильнішими. Розгрому точно сьогодні не станеться, однак на пропущені голи все одно варто очікувати – можливо, навіть не на один. Все ж, занадто нестабільно виглядали "жовто-чорні" у 1-му турі, а найбільші питання викликала їхня робота в обороні. Підопічні Юрія Максимова, своєю чергою, у кожному матчі забивають не менше двох голів (навіть якщо моментів обмаль), а нині "зелено-білі" ще й надзвичайно вмотивовані. Гостям сьогодні буде надзвичайно важко.

Втім, у львів'ян мотивації не менше, а Ворскла у трьох поспіль матчах пропускає після забитих голів. Захист полтавців виглядає невиразно як в тактичному плані, так і в індивідуальному, а загальна модель гри господарів занадто просто читається. Питання лишень у тому, чи здатен Рух скористатися цими мінусами суперника?

У поєдинку проти Металіста 1925 підопічні Івана Федика створили не дуже велику кількість моментів, але 3-4 нагоди явно претендували на взяття воріт. Рух цілком міг забивати харків'янам двічі – і сьогодні команда теж здатна це зробити. Саме тому є сенс ризикнути, поставивши на чергову бойову нічию ворсклян.

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