Ворскла першою з українських команд стартувала в єврокубках. Полтавці пробиваються в груповий етап Ліги конференцій. У прем'єрному матчі Ворскла втратила перемогу над КуПСом, пропустивши прикрий гол на останніх секундах, тому вдома мусила обігрувати фінів. Юрій Максимов виставив майже ідентичний склад, змінивши лише одного центрбека.

Ворскла – КуПС – 2:3 – відео голів

У дебюті зустрічі Ворскла віддала м'яч супернику та сіла в позиційну оборону. Команди демонстрували футбол дуже низької якості. Реальних моментів майже не було. Різник впевнено контролював удари фінів, а полтавці намагалися відповідати швидкими атаками та уникати офсайдів.

Вся гострота біля воріт КуПСа виникала після довгих передач за спину захисниками. Бондаренко добре закинув з глибини, Кане підстеріг помилку і поборовся з голкіпером, але Степанюк не влучив у площину. У Ворскли було багато подач з флангів – здебільшого безадресних. Лише раз Тамм відгукнувся на подачу Пердути та пробив над воротами.

У середині першого тайму Тамм і Якубу привезли небезпеку на свої володіння. Удо вирвався на голкіпера, однак Різник майстерно накрив удар суперника. Кане і Степанюк відповіли кількома випадами, але навіть не довели справу до ударів. Ворскла помітно нервувала: футболісти часто помилялися, Максимов гучно висловлював претензії.

Другий тайм розпочався з перестрілки. Ворскла відразу ж зуміла організувати кілька хороших атак. Тілль завершив рейд Степанюка легким ударом в руки голкіперу, але через дві хвилини реабілітувався. Полтавці відкрили рахунок на контратаці: Кане кинув у прорив Степанюка, той протягнув м'яч до штрафного і покотив вздовж воріт, а Тілль в дотик влучно пробив.

Не встигла Полтава відсвяткувати гол, як команда пропустила у відповідь. Провалився лівий фланг – Удо проскочив Якубу та Бондаренка. Пішов пас на лінію штрафного майданчика, опорники Ворскли загуляли, тому Себбан отримав багато часу на підготовку удару та пробив точно в "дев'ятку".

Ворскла знову швидко повела в рахунку, реалізувавши стандарт. Другий темп атаки після подачі кутового – Пердута навісив у штрафний майданчик, а Скляр у верховій боротьбі переправив м'яч у сітку. Незабаром полтавці могли закріпити перевагу, якби арбітр призначив очевидний пенальті за фол проти Степанюка, якого штовхнули в спину.

Виборовши позитивний рахунок, Ворскла отримала впевненість і грала явно краще, ніж до перерви. Українці підбиралися до воріт КуПСа і щось придумували завдяки стандартам від Тілля. Степанюк і Кане знаходили можливості вибігти в контратаки. Гостро били Кане та Яворський, перспективна позиція була в Тілля.

Натомість біля воріт Різника стало спокійно... Так здавалося. Біда знову прийшла у компенсований час. Виник хаос у штрафному майданчику, удар Себбана полетів у стійку, а Ніссіля замкнув простріл на ближній стійці. Ворскла у другому поспіль єврокубковому матчі пропускає на останніх секундах і втрачає перемогу.

Гра перейшла в екстратайм, а там Ворскла рано залишилася в меншості. Кушніренко в центрі поля стрибнув у ноги супернику і побачив перед собою червону картку. Далі було ще менше футболу, ніж раніше. У полтавців вже не було сил. Якубу травмувався, Степанюк і Кане ледь пересували ноги.

Юрій Максимов зробив потрійну заміну – випустив Луїзао, Вакулу та Пешіча. Але полтавцям довелося оборонятися та терпіти до серії пенальті. Не витерпіли. Боатенг навісив, а Рангель виграв повітря у захисників Ворскли та забив вирішальний гол. Ворскла програла та вилетіла з Ліги конференцій. Україна втрачає першого повпреда в єврокубках.

КуПС – Ворскла: втрачена перемога, прикре дежавю, недобір очок у рейтинг України – суперечливий дебют у Лізі конференцій