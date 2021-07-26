"Рух забив собі два м'ячі", – Федик вказав на причини поразки від Металіста 1925
00:35 - Читать на русском
Головний тренер Руха лаконічно пройшовся по матчу своїх підопічних з Металістом 1925 (1:2).
завершено
8’ Юрій Батюшин
35’ Дмитро Криськів
Орест Кузик 50’
8’ Юрій Батюшин
35’ Дмитро Криськів
50’ Орест Кузик
"Металіст 1925 дуже хотів перемогти. Це було помітно. Ми самі собі забили два голи. Після цього вже було важко відігратися. Гол у першому таймі, тим більше два – змінюють план на матч. Ми пробували відігратися, але не вдалось", – сказав Федик в ефірі ТК Футбол.
Металіст 1925 – Рух: Кривенцов має претензії до своїх підопічних, попри дебютну перемогу
Нагадаємо, 34-річний фахівець очолив Рух після відставки Юрія Бакалова минулого літа.
У другому турі УПЛ львівський клуб знову гратиме на виїзді, але вже цього разу у Полтаві проти Ворскли Юрія Максимова.
Металіст 1925 втримав перемогу над Рухом у дебютному матчі в УПЛ
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter