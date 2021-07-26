"Металіст 1925 дуже хотів перемогти. Це було помітно. Ми самі собі забили два голи. Після цього вже було важко відігратися. Гол у першому таймі, тим більше два – змінюють план на матч. Ми пробували відігратися, але не вдалось", – сказав Федик в ефірі ТК Футбол.

Металіст 1925 – Рух: Кривенцов має претензії до своїх підопічних, попри дебютну перемогу

Нагадаємо, 34-річний фахівець очолив Рух після відставки Юрія Бакалова минулого літа.

У другому турі УПЛ львівський клуб знову гратиме на виїзді, але вже цього разу у Полтаві проти Ворскли Юрія Максимова.

Металіст 1925 втримав перемогу над Рухом у дебютному матчі в УПЛ