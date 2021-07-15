"За Десну не переживайте. Все нормально. Десна гратиме, і не гірше, ніж минулого сезону. Головне, щоб чесно судили!

Десна визначилась зі спаринг-партнерами на міжсезоння

Десна, крім гри у цьому сезоні, направить свої сили на селекцію футболістів і на побудову футбольної академії. Завдання клубу – це погляд у майбутнє футболу Чернігівщини", – сказав Левін у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, чернігівці стартують у новому сезоні чемпіонату України 25 липня домашнім матчем проти одеського Чорноморця.

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