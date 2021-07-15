"Десна гратиме, і не гірше, ніж минулого сезону": президент клубу назвав головну проблему чернігівців в УПЛ
15 липня 10:00 - Читать на русском
Президент Десни Володимир Левін ставить перед клубом серйозні завдання.
"За Десну не переживайте. Все нормально. Десна гратиме, і не гірше, ніж минулого сезону. Головне, щоб чесно судили!
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Десна, крім гри у цьому сезоні, направить свої сили на селекцію футболістів і на побудову футбольної академії. Завдання клубу – це погляд у майбутнє футболу Чернігівщини", – сказав Левін у коментарі Tribuna.
Нагадаємо, чернігівці стартують у новому сезоні чемпіонату України 25 липня домашнім матчем проти одеського Чорноморця.
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