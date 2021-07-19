Маріуполь презентував форму з символом міста на новий сезон
Азовці вслід за кількома клубами УПЛ вирішили ввійти в сезон 2021/22 з новим екіпіруванням.
У прийдешній кампанії Маріуполь виступатиме у формі, яку розробив відомий німецький бренд Puma, інформує прес-служба клубу.
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Палітра кольорів усіх комплектів залишиться традиційною: домашній – синій, а виїзний – помаранчевий. Особливістю форми є зображення старовинної водонапірної вежі, яка є одним із історичних символів і архітектурною пам'яткою Маріуполя.
До слова, новий сезон команда Остапа Маркевича має розпочати 23 липня поєдинком проти Львова на виїзді.
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