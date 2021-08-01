Мариуполь – Десна

Мариуполь стартовал в новом чемпионате с результативной ничьи против Львова (1:1). Как показал дальнейший поединок "горожан" против Шахтера, этот результат можно занести в актив – соперник действительно был сильным. Конечно, подопечные Остапа Маркевича должны набирать в таких матчах максимум очков, однако команда потеряла большую часть прошлогодних лидеров и в очередной раз собиралась на ходу. Вьюнник и Очеретько, арендованные у Шахтера, приехали в расположение клуба только в канун встречи со Львовом.

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В таких сложных условиях Мариуполю удалось продемонстрировать довольно весёлый футбол с хорошими комбинациями. Азовцы классно раскрывали оборону соперника и врывались в штрафную, но им критически не хватало стабильности по ходу игры – особенно в защите. Возможно, эту проблему решит аренда центрбека Мампасси и 18-летнего полузащитника Шостака, однако сейчас Остапу Маркевичу больше всего нужна обычная выдержка. У него собрался довольно перспективный коллектив, которому чрезвычайно важно сыграться.

Десна подошла к новому сезону, потеряв нескольких важных футболистов и имея за плечами короткие сборы. Болельщики и эксперты ничего хорошего от черниговцев не ожидали, однако в 1-м туре подопечные Александра Рябоконя легко разгромили Черноморец – 3:0! Правда, северяне играли в большинстве с 37-й минуты, а одесситы сейчас находятся в очень слабой форме (СК Днепр-1 тоже разгромил их), поэтому делать далеко идущие выводы из той победы не стоит.

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Сейчас лишь очевидно, что кризис Десны слишком переоценили. Конечно, неполноценные сборы вместе с потерей Тамма, Конопли, Паста, Огири, Имерекова и Полегенько ещё дадут о себе знать, но даже при таких потерях черниговцы сохранили сильный состав – особенно это касается атаки. Да и в обороне без интересных новичков не обошлось (вернули Селина в УПЛ, подписали Сафронова и Цымбалюка). Северяне прямо сейчас точно готовы бороться за топ-5, однако для этого необходимо побеждать Мариуполь.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Маслов (Мариуполь)

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Десна

Мариуполь: Кудрик – Меличенко, Микицей, Чоботенко, Стасюк – Чех, Петерман – Очеретько, Мишньов, Кащук – Кулаков

Десна: Литовка – Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов – Арвеладзе, Завийский – Калитвинцев, Тотовицкий, Безбородко – Будковский

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

У Десны сегодня должна быть очень серьёзная мотивация. Во-первых, северянам необходимо набирать как можно больше очков, потому что спад игровой формы через месяц-другой выглядит вполне реальным. Во-вторых, именно Мариуполь весной не пустил черниговцев в еврокубки, разгромив подопечных Александра Рябоконя со счётом 4:1. Тогда его команда выглядела совсем разобранной, но сейчас ситуация иная. По крайней мере, так кажется после 1-го тура.

Мариуполь имеет перспективный состав, но ему критически не хватает баланса и сыгранности. Особенно уязвимо пока выглядит защита, провалившаяся во Львове – а сегодня против неё играет одна из самых мощных атак УПЛ. Учитывая эти факты, хочется поставить именно на победу Десны. Черниговцы сегодня значительно сильнее.

Ворскла – Рух

Ворскла на старте сезона стала главным разочарованием УПЛ. Полтавчане провели уже три матча, расписав две боевых ничьи и потерпев одно поражение. Вылет из Лиги конференций в результате домашнего проигрыша КуПСу со счётом 2:3 можно описать лишь словом "провал", однако и первые две встречи тянут на сей статус – в Финляндии команда Юрия Максимова пропустила второй гол на последних секундах (в Полтаве тоже), а с СК Днепр-1 "зелёно-белые" пропустили дважды, играя в большинстве. Разочаровывает и главный тренер, который уже во втором матче подряд не приходит на пресс-конференции.

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Что хуже всего, футбол Ворсклы на старте сезона нельзя назвать убедительным ни визуально, ни тактически. Окей, вылеты от соперников из карликовых чемпионатов случаются даже у грандов, но несчастным случаем фиаско с КуПСом не назвать – полтавчане не были лучше финнов, действуя слишком просто. Вся организация атаки "зелёно-белых" сводилась к лонгболам или переводам на фланг с последующим прострелом или подачей, а опорная зона вообще не тормозила атаки "канареек". Аналогичные проблемы возникали и в матче против СК Днепр-1. Даже на индивидуальном уровне игра выглядела довольно грустно – особенно выделялся Яворский, которого легко обыгрывали в штрафной все желающие.

С таким футболом Ворскле будет трудно надеяться не только на еврокубки, а и на попадание в верхнюю половину таблицы УПЛ. Похоже, фарт Юрия Максимова с регулярным перебором по ожидаемым показателям завершился – теперь горожанам необходимо делать тактический левел-ап. Впрочем, для начала нужно просто зацепиться за какую-то победу. Матч против Руха выпал в календаре очень вовремя.

Львовский коллектив провёл всего один матч в новом сезоне, но тоже потерпел фиаско – команда проиграла Металлисту 1925 в Харькове. Подопечные Ивана Федыка неплохо провели второй тайм, забив гол и организовав ещё несколько моментов, но до перерыва Рух проваливался капитально. "Жёлто-чёрные" проигрывали все подборы и отскоки, подвергались быстрым контратакам, пропустили дважды и почти ничего не создавали в ответ. Да и в последние полчаса футбол гостей трудно было назвать сильным.

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Впрочем, перспективы у Руха всё равно неплохие. Клуб провёл хорошую трансферную кампанию, подписав Панькива, Ориховского, Кузыка, Таллеса и Альваренгу, а на сборах команда играла мощно. В тактическом плане львовяне выглядят целостно, но в 1-м туре им не хватало стабильности и разнообразия – вся острота основном шла через фланги. С другой стороны, этот минус можно списать на уязвимость Металлиста 1925 в этих зонах – Рух просто атаковал их. Так или иначе, по "желто-чёрным" делать хоть какие-то выводы рано.

Кадровая ситуация

Травмированные: Якубу (Ворскла; под вопросом)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Рух

Ворскла: Ризнык – Чеснаков, Тамм, Бондаренко – Пердута, Пуцлин, Тилль, Луизао – Скляр, Кане – Степанюк

Рух: Бандура – Гагун, Белый, Дидык, Мысык – Матинюк, Федорчук – Бойчук, Климчук, Кузык – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Год назад Рух проиграл Ворскле в Полтаве со счётом 2:5, однако с тех пор львовяне стали намного сильнее. Разгрома точно сегодня не произойдёт, однако пропущенные голы всё равно можно ожидать – возможно, даже не один. Слишком уж нестабильно выглядели "жёлто-чёрные" в 1-м туре, а наибольшие вопросы вызвала их работа в обороне. Подопечные Юрия Максимова же в каждом матче забивают не менее двух голов (даже если моментов маловато), а сейчас "зелено-белые" ещё и чрезвычайно мотивированы. Гостям сегодня будет очень трудно.

Впрочем, у львовян мотивации не меньше, а Ворскла в трёх подряд матчах пропускает после забитых голов. Защита полтавчан выглядит невнятно как в тактическом плане, так и в индивидуальном, а общая модель игры хозяев слишком просто читается. Вопрос лишь в способности Руха воспользоваться этими минусами соперника.

В поединке против Металлиста 1925 подопечные Ивана Федыка создали не очень большое количество моментов, но 3-4 эпизода явно претендовали на взятие ворот. Рух вполне мог забивать харьковчанам дважды – и сегодня команда тоже способна это сделать. Именно поэтому есть смысл рискнуть, поставив на очередную боевую ничью ворсклян.

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