Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі не розраховує на 20-річного хавбека, стверджує Meta-ratings.

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Артем вже до закриття трансферного вікна може повернутись в Маріуполь, у якому провів весь минулий сезон (23 матчі й 8 голів). Також до гравця проявляють інтерес закордонні клуби, але Шахтар поки не отримував жодних офіційних пропозицій.

Зауважимо, Артем Бондаренко виступає за молодіжну збірну України U-21. На початку цього літа хавбек готувався до Євро-2020 із командою Андрія Шевченка, але до фінальної заявки на турнір не потрапив.

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