1. Рік 1947-й. Пеле вперше у житті взув футбольні бутси. Тут, на фото, йому близько семи років.

2. Суворий антураж кубкової заруби між Іпсвіч Таун та Астон Віллою, сезон 1938/39.

3. Діді (праворуч) і Теле Сантана – видатна атакувальна ланка в історії клубу Флуміненсе. Фото датоване 1956 роком, коли Діді одягнув футболку Ботафогу, проте не забув свого екс-партнера.

4. Аншлаг на матчі чемпіонату Югославії: словенський Марібор грає із хорватським Шибеником (1965 рік).

5. Впізнали? Сер Алекс Фергюсон – форвард Данфермліна. За скромний шотландський клуб він відіграв у 1964-67 роках, забив 66 голів.

6. Були часи, коли Бомбонера, домашня арена клубу Бока Хуніорс, нагадувала фортецю. Поле від екзальтованих трибун відділяв глибокий рівчак із водою – окремі відчайдухи потрапляли у пастку.

7. А ось британці завжди полюбляли максимальну близькість трибун до виру подій. Уболівальники на Хайбері (легендарна арена Арсенала) у 1926 році.

8. Гаррінча вирушає у свій фірмовий слаломний прохід. Не секрет, що ліва нога форварда Ботафогу і збірної Бразилії була коротшою від правої майже на 7 сантиметрів. Це дозволяло йому успішно виконувати немислимі фінти.

9. Дженоа у сезоні 1914/15. Європа захлиналася кров'ю у Першій світовій війні, а клуб із Лігурії на той момент був уже 6-разовим чемпіоном Італії.

10. Жозе Фонтана – голкіпер бразильських клубів Курітіба і Васку да Гама 1930-х. Вважався серцеїдом та казановою, привертав увагу жіноцтва вишуканим стилем одягу.

11. Шосте липня 1960 року. Півфінал першого в історії чемпіонату Європи. На газон Парк де Пренс виходять збірні Югославії (ліворуч) та Франції. Французи вели після першого тайму (2:1), але не вистояли у шаленій перестрілці, поступившись 4:5.

12. Елено Де Фрейтас (ліворуч) і Леонідас – найкращий бомбардир ЧС-1938 (7 голів). На двох ці форварди зіграли за збірну Бразилії 37 матчів, забили 40 м'ячів.

13. Уболівальників Тоттенхема пропустили крізь браму і вони наввипередки квапляться зайняти свої місця на секторах Вайт Харт Лейт (1961 рік).

14. В атаці – Леопольд Кільгольц. Ох, яка ж колоритна персона! На ЧС-1934 він став автором першого гола збірної Швейцарії в історії Мундіалів (розписався у воротах Нідерландів). Грав Леопольд виключно в окулярах із безосколкового скла. А згодом, упродовж 1950-х, ще й очолював рідну збірну.

15. Півзахисник Евертона та збірної Англії Алан Болл із дружиною Леслі біля своєї домівки на околицях Ліверпуля (1967 рік). У 70-х він стане легендою ще двох клубів – Арсенала та Саутгемптона.

16. Листопад 1961-го. Стамбул. Збірні Туреччини та СРСР вибігають на матч відбіркового циклу ЧС-1962. Яшин не зумів уберегти свої ворота, проте совєти забили на гол більше – 2:1.

17. Алло, Ференц Пушкаш слухає! Легендарний форвард Реала, найкращий футболіст в історії Угорщини.

18. Набожні футбольні боси іспанської Кордови запросили католицьке духовенство на освячення новенького стадіону Сан Еулогіо (жовтень 1951-го).

19. У центрі – Бранко Зебец, новоспечений наставник Баварії (1968 рік). Мабуть, найвідоміший алкоголік серед усіх тренерів Бундесліги.

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20. Босі ноги нігерійця Джастіна Онвудіве. Більшість африканських футболістів грали без бутсів під час свого турне Британією у 1949 році.

21. Фенербахче і Бешикташ вишикувались перед матчем на стадіоні Таксім. Так зароджувалось одне зі Стамбульських дербі.

22. Видатний Альфредо Ді Стефано (біла футболка) на початку кар'єрного шляху – у Рівер Плейт (1947 рік).

23. Квітень 1929 року. Болтон святкує перемогу над Портсмутом (2:0) у фіналі Кубка Англії. Шампанське прямо з трофея п'ють лідери команди – капітан Джиммі Седдон, голкіпер Дік Пім (проживе до глибокої старості – 95 років) і Гаррі Блекмор, автор другого м'яча.

24. Збірна Лівану на Арабському кубку-1963. Присутня у цьому огляді лише завдяки мальовничому кедру на футболках.

25. Пеле зі своїм Сантосом у югославському Карагуєваці (1969 рік). Товариський матч із місцевим Раднічкі закінчився видовищною нічиєю 4:4.

26. Гравці Бернлі забігли на морозиво перед фіналом Кубка Англії-1962. Ласощі настільки охолодили запал команди, що вона без особливих шансів поступилася Тоттенхему – 1:3.

27. Зірки тбіліського Динамо періоду Другої світової війни: Борис Пайчадзе, Володимир Горбенадзе, Грігол Гагуа і Володимир Бердзенішвілі.

28. Березень 1967-го. Чвертьфінал Кубка чемпіонів. Юний Йохан Кройф (у біло-червоній формі) виявився безсилим проти празької Дукли. Аякс поступився за сумою двох матчів (1:1, 1:2).

29. Діти війни. Німецькі хлопчаки стежать за матчем Гамбурга, 1947 рік. У центрі, поклавши руки на коліна, сидить Уве Зеелер. Невдовзі він виросте у видатного бомбардира – забиватиме за збірну ФРН, а всю клубну кар'єру проведе у рідних синьо-біло-чорних кольорах.

30. Рідкісний кадр: Валерій Лобановський у складі донецького Шахтаря, 1968 рік. За "гірників" Метр провів 50 матчів, забив 14 голів. Того ж року він розпочне тренерську кар'єру.

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