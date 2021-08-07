"Чи є діалог з фанатами клубу? Діалогу немає. Конструктивності ніякої немає. Ми в чомусь винні, особисто я? Навіть не можу зрозуміти, в чому. Можливо, через те, що у мене було бажання взяти футболістів в оренду з Динамо. Вони про це весь час і говорять. Думаю, сьогодні вони повинні, напевно, підтримувати нас. Втопити завжди легше. Ми вчимося впродовж чемпіонату. Хотілося, щоб була якась підтримка. Навіть погана мама все одно дає молоко.

"Можливо, це й добре": Мороз висловився щодо погроз ультрас Чорноморця

Будь-яка підтримка важлива. Особливо якщо наші вболівальники приїжджають нас підтримувати. Це дає додаткові сили, мотивацію. Якщо весь час тюкати лобом об стіл і говорити: "Ви дурні, нічого не вмієте", відповідно, так воно буде і відбуватися. Потрібна допомога, але її немає. Боремося з вітряками. У чому загадка – ніяк не можу зрозуміти. Футбол в Одесі є. Команда Чорноморець існує, вона грає. Вони хочуть, щоб її взагалі не було? Що тут сказати?

Давайте приберемо 14 футболістів плюс тренерський склад. Може, хтось інший з'явиться. Ви ж радієте, що у вас дві команди в Харкові? Ну, радієте. Неважливо, любите ви Металіст або Металіст 1925. Ви радієте, як би вони не грали. Напевно, їм краще, щоб не було футболу. Складно сказати, але хотілося, щоб була підтримка. Особисто я не можу сказати про них нічого поганого. Вони прийшли на стадіон, на базу до нас, почали розповідати.

Ми ж усі хочемо зруйнувати – і руйнуємо, руйнуємо, руйнуємо. У молодих хлопців тендітна психологія. Гаразд, старожилу Кравченку не звикати. Їх як уболівальники гнобили, так і гноблять. Це ясна річ, це історія українського футболу.

Але молоді хлопці бояться в місто вийти, на базі сидять. Я не те що скиглю і скаржуся, але сьогодні це якась норма життя. Під час пандемії всі об'єднуються, щоб футбол хоча б був. Тут раз – і він їм не потрібен. Чому? Я не можу зрозуміти", – наводить слова Мороза Мова Футболу.

Металіст 1925 здобув перемогу над Чорноморцем у перестрілці з п'ятьма голами та шедевром Бугая