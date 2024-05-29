У першому поєдинку плей-офф за УПЛ Лівий берег на виїзді поступився Оболоні (0:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

"Битва спальних районів Києва" – саме так називали експерти дуель між Оболонню та Лівим берегом. Особливих переваг не віддавали жодній з команд, очікуючи важкого і в'язкого футболу.

Перший небезпечний момент виник на 5-й хвилині – Мороз головою замикав кутовий, але пробив вище воріт Лівого берега (далі – ЛБ). За трохи "лелеки" зазнали першої втрати – Іван Когут оступився на рівному місці і не зміг продовжити гру. Замість нього вийшов Владислав Войцеховський.

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На 13-й хвилині Краснопір втік сам на сам, увірвався у воротарський ЛБ, спробував розібратися з центральними захисниками, які наздогнали його, але наступив собі на ногу і впав. За мить вже Суханов влаштував бразильську самбу у штрафному суперника, але захисники ЛБ не стали церемонитись з суперником і банально вибили м'яч з-під його ніг подалі.

Оболонь тиснула, але занадто нервувала, втрачаючи м'яч у простих ситуаціях. Ближче до середини тайму став зрозумілий задум Валерія Іващенка – при першій ліпшій спробі закидати на Краснопіра і сподіватись на його швидкість і фарт.

На 20-й хвилині Рибка врятував Оболонь від вірного гола, у падінні зреагувавши на удар головою від Сівакова після навісу з кутового. Цей момент став фактично першим гольовим у матчі.

Черговий навіс – цього разу зі штрафного: Рибка не дотягнувся до м'яча, а Войцеховський не зумів замкнути. Серія стандартів, боротьба, дрібні фоли – ніхто не хотів поступатись у боротьбі за м'яч.

По перерві Оболонь вийшла вперед – нарешті спрацював черговий кутовий: подача Черненка, Карась головою скинув майже на лінію воріт, де перебував Мороз і той переправив сферу у сітку.

На 68-й хвилині Черненко фактично з лінії поля закручував сферу у сітку зі штрафного – Механів у стрибку врятував Лівий берег. Згодом кіпер ЛБ двічі поспіль став героєм, не дозволивши Краснопіру переграти себе. Вже на 6-й доданій хвилині Дедух міг рятувати Лівий берег, але на добиванні після розіграшу кутового пробив повз ворота. Зрештою, все завершилось мінімальною перемогою Оболоні.

Матч-відповідь відбудеться у неділю, 2 червня. Початок зустрічі о 16:00.

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