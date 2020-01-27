Марі після медогляду покинув Арсенал без підписання угоди – іспанець грає на позиції Матвієнка

Лондонський Арсенал продовжує шукати варіанти підсилення центру захисту.

Іспанський захисник Фламенго Пабло Марі був в Лондоні для проходження медогляду, але повернувся до Бразилії без досягнення угоди з Арсеналом, повідомляє Daily Mail.

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За інформацією видання, переговори між клубами все ще тривають, але лондонці змушені шукати нового кандидата на місце в центрі оборони.

Раніше повідомлялося, що Арсенал розглядав Пабло Марі як альтернативний варіант трансферу Миколи Матвієнка. "Каноніри" звернули увагу на іспанця, тому що не могли узгодити з Шахтарем усі деталі угоди.

Додамо, що Пабло Марі провів 30 матчів за Фламенго у всіх турнірах, відзначившись трьома голами. Він допоміг команді вперше з 1981 року виграти Кубок Лібертадорес. Крім того, іспанець разом з "червоно-чорними" став чемпіоном Бразилії, а також вийшов у фінал КЧМ-2020 року, де мінімально поступився Ліверпулю.

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