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Мари после медосмотра покинул Арсенал без подписания соглашения – испанец играет на позиции Матвиенко

14:10 159 Читати українською
Мари после медосмотра покинул Арсенал без подписания соглашения – испанец играет на позиции Матвиенко
Пабло Мари / фото с открытых источников

Лондонский Арсенал продолжает искать варианты усиления центра защиты.

Испанский защитник Фламенго Пабло Мари был в Лондоне для прохождения медосмотра, но вернулся в Бразилию без достижения соглашения с Арсеналом, сообщает Daily Mail.

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По информации издания, переговоры между клубами все еще продолжаются, но лондонцы вынуждены искать нового кандидата на место в центре обороны.

Ранее сообщалось, что Арсенал рассматривал Пабло Мари как альтернативный вариант трансфера Николая Матвиенко. "Канониры" обратили внимание на испанца, так как не могли согласовать с Шахтером все детали сделки.

Добавим, что Пабло Мари провел 30 матчей за Фламенго во всех турнирах, отметившись тремя голами. Он помог команде впервые с 1981 года выиграть Кубок Либертадорес. Кроме того, испанец вместе с "красно-черными" стал чемпионом Бразилии, а также вышел в финал КЧМ-2020 года, где минимально уступил Ливерпулю.

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Николай Матвиенко Николай Матвиенко Фламенго Фламенго Пабло Марі Пабло Марі Арсенал Арсенал Англия Трансферы
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