Манчестер Сіті без проблем розібрався з Бірмінгемом в 3-му раунді Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

"Містяни" без Зінченка в основі розібралися з Бірмінгемом під час стартової 15-хвилинки. Героєм став Бернарду Сілва, який оформив дубль – для нього це перші м'ячі в сезоні 2020/21 за Сіті. Гучну крапку в першому таймі поставив Філ Фоден, пробивши з-за меж штрафного.

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У другій 45-хвилинці підопічні Гвардіоли, як і команда з Чемпіоншипа, нічим ефектним не відзначились. 3:0 – Манчестер впевнено прямує в 1/16 фіналу Кубка Англії.