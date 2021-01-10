Ефектний дубль Бернарду Сілви у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Бірмінгем – 3:0
19:06 - Читать на русском
Манчестер Сіті без проблем розібрався з Бірмінгемом в 3-му раунді Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".
"Містяни" без Зінченка в основі розібралися з Бірмінгемом під час стартової 15-хвилинки. Героєм став Бернарду Сілва, який оформив дубль – для нього це перші м'ячі в сезоні 2020/21 за Сіті. Гучну крапку в першому таймі поставив Філ Фоден, пробивши з-за меж штрафного.
Кубок Англії: Манчестер Сіті без Зінченка розгромив Бірмінгем, Лідс зганьбився проти представника Ліги 2
У другій 45-хвилинці підопічні Гвардіоли, як і команда з Чемпіоншипа, нічим ефектним не відзначились. 3:0 – Манчестер впевнено прямує в 1/16 фіналу Кубка Англії.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter