Англія, Кубок Англії, 3-й раунд

Кроулі – Лідс – 3:0

Голи: Царулла, 50, Нейдсен, 53, Таннікліфф, 70

Манчестер Сіті – Бірмінгем – 3:0

Голи: Б. Сілва, 8, 15, Фоден, 33

Челсі – Моркам – 4:0

Голи: Маунт, 18, Вернер, 44, Хадсон-Одой, 49, Хаверц, 85

Марін – Тоттенхем – початок о 19:00

Ньюпорт – Брайтон – початок о 21:45

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Розпіарений експертами Лідс Марсело Б'єлси зазнав розгромної поразки від Кроулі на виїзді. Звісно, "червоні" протистояли резерву йоркширців, та це не применшує успіхів одного з претендентів на вихід до Ліги 1. Господарі шокували "павичів" упродовж трьох хвилин на старті другої половини. Спочатку Ніколас Царулла протягнув м'яч поміж редутами Лідса й класно пробив із лінії штрафного, а згодом Ешлі Нейдсен пробив у ближній кут Касільї після блискавичної контратаки Кроулі. Добив представника еліти Джордан Таннікліфф – досвідчений оборонець зіграв на добиванні після штрафного.

Натомість Манчестер Сіті не мав жодних проблем із Бірмінгемом. "Містяни" фактично вирішили долю протистояння в стартові 15 хвилин, а героєм цього ігрового відрізку став Бернарду Сілва. На 8-й хвилині португалець ефектним пострілом з льоту завершив тривалу атаку манкуніанців. А за кілька хвилин він із лінії воротарського замкнув простріл де Брюйне. Остаточний рахунок перед перервою встановив Філ Фоден – англієць наважився на удар з-за меж штрафного і не прогадав.

Челсі на Стемфорд Брідж не мав жодних проблем зі скромним Моркамом. Кризові "сині" забили по два м'ячі в кожному з таймів. Відкрив рахунок Мейсон Маунт, пробивши низом із 25-ти метрів. На 44-й хвилині спрацювала німецька зв'язка – Хаверц скинув головою у межах штрафного на Вернера, і Тімо спокійно переправив м'яч у ворота. На старті другої половини до розгромного рахунок довів Каллум Хадсон-Одой. А на 85-й Кай Хаверц головою замкнув фланговий навіс Аспілікуети.

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