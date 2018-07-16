Марадона відвідав матч Динамо Брест та тепло обійняв Мілевського

Голова правління Динамо Брест Дієго Марадона завітав на поєдинок чемпіонату Білорусі проти Шахтаря.

Дієго Марадона, який сьогодні прибув до Білорусі, завітав на матч 16 туру першості Білорусі Динамо Брест – Шахтар Солігорськ, інформує офіційний сайт брестського клубу.

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Перед початком матчу легендарний аргентинець привітався з усіма гравцями. Зокрема, Марадона тепло обійняв українського нападника Артема Мілевського. Сам поєдинок, до речі, завершився поразкою Динамо з рахунком 1:3.

До слова, нещодавно контракт з Динамо Брест підписав ще один українець – Олександр Нойок.

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