Вінгер Аль-Насра Садьйо Мане встигає не лише грати у футбол, але й справлятись з навколофутбольними справами.

Мане став власником клубу Бурж Фут 18 (четвертий дивізіон чемпіонату Франції), про що повідомив мер Буржа Ян Галут, інформує Africatopsports.

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"Я підтверджую офіційний прихід Садьйо Мане як партнера Бурж Фут 18", – сказав Галут на клубній прес-конференції. Сенегалець же був присутній на ній через відеозв'язок.

Додамо, що Мане влітку цього року став гравцем саудівського Аль-Насра, де встиг відзначитись 8 голами та 2 асистами за 14 матчів.

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