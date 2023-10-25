Азіатська ЛЧ

Аль-Наср – Аль-Духаїль – 4:3

Голи: Таліска, 25, Мане, 56, Роналду, 61, 81 – Мохаммад, 63, Алі, 67, Олунга, 85

Катарський Аль-Духаіль Крістофа Гальтьє дав серйозний бій саудівському Аль-Насру, але поступився – результат зустрічі вирішив головна зірка саудівців Кріштіану Роналду. Зірковий португалець записав на свій рахунок дубль і гольову передачу. КР7 оформив у першому таймі асист на Таліску, а вже після перерви двічі сам вразив ворота Салаха Закарії.

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За рахунку 3:0 Аль-Духаіль пожвавився і відквитав два м'ячі, але на 81-й хвилині Роналду збільшив перевагу в рахунку своєї команди. Ще один м'яч у складі Аль-Насра забив Садьйо Мане. У складі Аль-Духаїля гольовою передачею на 67-й хвилині відзначився Філіпе Коутінью.

За підсумками 3 турів Аль-Наср очолює квартет Е, випереджаючи Персеполіс на 3 очки.