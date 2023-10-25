Аль-Наср перестріляв Аль-Духаїль у матчі 3-го туру групового етапу азійської Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд гри Аль-Наср – Аль-Духаїль на "Футбол 24".

Азійська Ліга чемпіонів, груповий етап, 3-й тур

Аль-Наср – Аль-Духайль – 4:3

Голи: Таліска, 25, Мане, 56, Роналду, 61, 81 – Мохаммад, 63, Алі, 67, Олунга, 85

Аль-Наср у божевільному матчі перестріляв Аль-Духаїль. Вивів вперед Роналду і Ко Таліска, а геніальну передачу п'яткою на бразильця віддав Кріштіану. Португалець ще й міг класно асистувати Мане, перекинувши захист, але Садьйо влучив у стійку.

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По перерві Мане подвоїв перевагу, замкнувши подачу з правого флангу. А на 61 хвилині Роналду забив перший свій шедевр, метрів з 30 поціливши у дальню дев'ятку з лівої ноги. Мохаммад досить швидко розмочив рахунок для Аль-Духайля, а через 4 хвилини Коутінью курйозно асистував Алі.

На цьому команди не зупинились. Роналду першим дотиком пробив з лету після передачі Аль-Ганама до штрафного – 4:2. Олунга знову скоротив відставання, але цього було недостатньо.