Вингер Аль-Насра Садьо Мане успевает не только играть в футбол, но и справляться с околофутбольными делами.

Мане стал владельцем клуба Бурж Фут 18 (четвертый дивизион чемпионата Франции), о чем сообщил мэр Буржа Ян Галут, информирует Africatopsports.

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"Я подтверждаю официальный приход Садье Мане в качестве партнера Бурж Фут 18", – сказал Галут на клубной пресс-конференции. Сенегалец же присутствовал на ней по видеосвязи.

Добавим, что Мане летом этого года стал игроком саудовского Аль-Насра, где успел отметиться 8 голами и 2 ассистами за 14 матчей.

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