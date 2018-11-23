Мане офіційно продовжив контракт з Ліверпулем

Нападник Ліверпуля Садьйо Мане підписав новий контракт з клубом.

Деталі нової угоди наразі не розголошуються, офіційний сайт Ліверпуля говорить тільки про те, що контракт буде довгостроковим.

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Нагадаємо, Садьйо Мане перейшов у Ліверпуль у 2016 році з Саутгемптона. За 3 сезони у стані мерсисайдців сенегалець зіграв 87 матчів та забив 40 голів.

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Я дуже щасливий, дуже радий продовжити виступи у Ліверпулі. Це прекрасний день для мене, і тепер я з нетерпінням чекаю на матчі, аби допомогти команді, допомогти клубу досягти наших мрій і, особливо, виграти трофеї", – сказав Мане після підписання угоди.