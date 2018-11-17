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Клопп розповів, чого не вистачало Мане після переходу в Ліверпуль

00:15 122 Читать на русском
Клопп розповів, чого не вистачало Мане після переходу в Ліверпуль
Садьйо Мане / фото із соцмереж

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів, що він думає про гру сенегальського форварда Садьйо Мане.

"Мане є видатним гравцем, у мене ніколи не було іншої думки про нього. З моменту свого трансферу він дуже допоміг команді. Також Садьйо виріс сам.

Мане: Чому б Ліверпулю не виграти Лігу чемпіонів у цьому сезоні?

Якщо ви запитаєте мене, чи нападник він, то так, час від часу. Часом він є і півзахисником. Думаю, що Мане здатний зіграти ще глибше, але у нас немає необхідності це робити, так як на цих позиціях у нас є інші гравці.

Садьйо дуже сильний фізично, технічний, швидкісний, швидко приймає рішення. Він – дуже хороший нападник, який вміє бити з обох ніг.

"Навіть після програного фіналу він влаштує вечірку", – Джеррард зізнався, чому не стане таким же тренером, як Клопп

Коли він перейшов до Ліверпуля, то йому не вистачало впевненості в собі. Він добре почав, але, можливо, здивував цим сам себе. Все було добре, але потім у нього стався невеликий спад. Він попрацював над собою, так як йому потрібно було звикнути до того, що тепер він гравець світового рівня", – цитує Клоппа Premier League Productions.

Теги
Садьйо Мане Садьйо Мане Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп
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