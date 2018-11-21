Головний тренер збірної Єгипту вважає, що Салах покине Ліверпуль, якщо команда не виграватиме трофеї

Наставник єгипетської національної команди Хав'єр Агірре пророкує відхід Мохамеда Салаха з Ліверпуля, якщо команда не буде завойовувати трофеї.

"Салах покине Ліверпуль або в наступному сезоні, або через два сезони, якщо не виграє трофеї з клубом.

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Клопп прекрасно це розуміє, тому команда докладає усіх зусиль для завоювання титулу", – передає слова Агірре 101greatgoals.

Зазначимо, у минулому розіграші Ліги чемпіонів Ліверпуль поступився у фіналі Реалу, а Салах не зміг дограти навіть перший тайм через прикру травму плеча.

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