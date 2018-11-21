toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІГА НАЦІЙ УКРАЇНА - ТУРЕЧЧИНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Головний тренер збірної Єгипту вважає, що Салах покине Ліверпуль, якщо команда не виграватиме трофеї

21:52 79 Читать на русском
Головний тренер збірної Єгипту вважає, що Салах покине Ліверпуль, якщо команда не виграватиме трофеї
Мохамед Салах / AFP

Наставник єгипетської національної команди Хав'єр Агірре пророкує відхід Мохамеда Салаха з Ліверпуля, якщо команда не буде завойовувати трофеї.

"Салах покине Ліверпуль або в наступному сезоні, або через два сезони, якщо не виграє трофеї з клубом.

Статуя Салаха шокувала мережу – це ще гірше, ніж в Роналду

Клопп прекрасно це розуміє, тому команда докладає усіх зусиль для завоювання титулу", – передає слова Агірре 101greatgoals.

Зазначимо, у минулому розіграші Ліги чемпіонів Ліверпуль поступився у фіналі Реалу, а Салах не зміг дограти навіть перший тайм через прикру травму плеча.

25 відставок за 3 місяці: чому Італія та Іспанія – найнебезпечніші місця для тренерів

Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Хав'єр Агірре Хав'єр Агірре Мохамед Салах Мохамед Салах
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
19
год
:
9
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук