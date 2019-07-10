Манджукіч може покинути Ювентус та повернутись у Баварію

Нападник Ювентуса Маріо Манджукіч може продовжити кар'єру в Баварії.

Мюнхенський клуб зацікавлений у поверненні хорватського нападника Маріо Манджукіча, адже футболіст приваблює головного тренера Баварії Ніко Ковача своєю універсальністю.

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Спортивний директор "червоних" Хасан Саліхаміджич вже провів перемовини з Манджукічем, повідомляє німецьке видання Bild. Зауважимо, що хорватський нападник вже виступав у Баварії з 2012-го по 2014 рік.

До слова, у минулому сезоні Манджукіч провів за Ювентус 33 матчі в усіх турнірах, де забив 10 голів та віддав 7 результативних передач. Крім того, 33-річний форвард став срібним призером чемпіонату світу-2018.

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