Манджукич может покинуть Ювентус и вернуться в Баварию

Нападающий Ювентуса Марио Манджукич может продолжить карьеру в Баварии.

Мюнхенский клуб заинтересован в возвращении хорватского нападающего Марио Манджукича, ведь футболист привлекает главного тренера Баварии Нико Ковача своей универсальностью.

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Спортивный директор "красных" Хасан Салихамиджич уже провел переговоры с Манджукичем, сообщает немецкое издание Bild. Заметим, что хорватский нападающий уже выступал в Баварии с 2012 по 2014 год.

К слову, в прошлом сезоне Манджукич провел за Ювентус 33 матча во всех турнирах, где забил 10 голов и отдал 7 результативных передач. Кроме того, 33-летний форвард стал серебряным призером чемпионата мира-2018.

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