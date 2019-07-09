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Ігуаїн не хоче покидати Ювентус

15:45 465 Читать на русском
Ігуаїн не хоче покидати Ювентус
Гонсало Ігуаїн / ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Гонсало Ігуаїн налаштований боротись за місце у складі.

Гонсало Ігуаїн прагне довести новому наставнику Ювентуса Мауріціо Саррі, що він заслуговує місце в команді, повідомляє Sky Sport Italia.

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Аргентинець найняв собі персонального тренера, щоб працювати з ним влітку. Він відмовляється переходити в Рому або інший клуб Серії А.

Ігуаїн грав під керівництвом Саррі у Наполі і другу частину сезону 2018/19 у Челсі, вигравши Лігу Європи.

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