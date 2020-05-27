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"Манчіні на тренуваннях був козлом і скалкою в дупі": Верон розповів про непрості стосунки з наставником збірної Італії

15:04 27 Читать на русском
"Манчіні на тренуваннях був козлом і скалкою в дупі": Верон розповів про непрості стосунки з наставником збірної Італії
Хуан Себастьян Верон під час виступів за Інтер / Фото з відкритих джерел

Екс-зірка збірної Аргентини Хуан Себастьян Верон пригадав період спільних виступів з Роберто Манчіні за Сампдорію та Лаціо, а також тренування під його керівництвом в Інтері.

"Манчіні був справжнім козлом на тренуваннях, скалкою в дупі. Це напружувало. Якби я міг, то уникав би тренувань з ним. Вік заспокоїв нас.

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Як тренер, Манчіні дав мені багато. Він був прекрасний як наставник, але як партнер по тренуванню – навпаки", – сказав аргентинець під час прямого ефіру в Instagram Сампдорії.

Нагадаємо, 45-річний Верон нині займає посаду президента Естудіантеса, натомість Манчіні тренує збірну Італії.

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Теги
Італія Хуан Себастьян Верон Роберто Манчіні Роберто Манчіні Інтер Інтер Сампдорія Сампдорія Італія Італія Аргентина Аргентина Лаціо Лаціо
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