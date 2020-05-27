Балотеллі не тренується з основною командою Брешії

Скандальний форвард італійської Брешії Маріо Балотеллі готується до рестарту Серії А самостійно.

Форвард Брешії Маріо Балотеллі не бере участі у тренуваннях основної команди, повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

"Я буквально їв картон та гриз стіни": Балотеллі – про складнощі перебування на карантині

Нападник збірної Італії був відсутній на командному занятті "біло-голубих" і тренувався на полях, зарезервованих для молодіжної команди. У клубі відмовилися бодай якось пояснювати ситуацію зі скандальним форвардом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Балотеллі покине Брешію після закінчення нинішнього сезону – у послугах 29-річного футболіста зацікавлені турецький Галатасарай і бразильський Васко да Гама.

До слова, Балотеллі перейшов у Брешію в серпні 2019 року з Марселя на правах вільного агента, підписавши з клубом контракт до 2022 року. У поточному сезоні форвард зіграв у Серії А 19 поєдинків, в яких забив 5 голів. Transfermarkt оцінює гравця у 5,5 млн євро.

Барселона не потрапила в ЛЧ, Атлетіко вилетів з Прімери, Ліверпуль втратив понад 100 млн – шокуючі наслідки великих угод